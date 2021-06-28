В Турции в ДТП пострадали 5 украинских туристов

В Турции в дорожно-транспортное происшествие попал микроавтобус с украинскими туристами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое издание Ege Haber.

ДТП произошло 26 июня около города Дидим в провинции Айдын. Около 6 утра микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто.

В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе 5 украинских туристов. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса заснул за рулем.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что пятеро украинцев получили незначительные травмы. Им сразу была оказана медицинская помощь. В тот же день их выписали из больницы. Страховая компания компенсировала расходы на лечение.

Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором.