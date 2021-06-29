Ірландія може почати вимагати вакцинації від відвідувачів пабів і ресторанів

Уряд Ірландії має вирішити, чи дозволяти їсти і пити всередині барів та ресторанів лише вакцинованим громадянам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розмовляючи з журналістами перед засіданням уряду, міністр транспорту Імон Раян заявив, що уряд розглядає рекомендацію Національної групи з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я, яка вимагатиме від людей "показувати статус вакцинації".

Обмеження можуть означати затримку запланованого на понеділок відкриття закладів гостинності, щоб дати час на розробку системи управління змінами. Ірландія може стати одним із перших місць у Європі, яка запровадить подібні заходи.

Бари, ресторани та кафе були закриті в Ірландії протягом більшої частини останніх 16 місяців, зокрема під час останнього локдауну, який тривав з кінця грудня. Вечері та пиття на відкритому повітрі дозволено з 7 червня.