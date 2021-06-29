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Ирландия может потребовать вакцинации от посетителей пабов и ресторанов

Вторник, 29 июня 2021, 11:56

Правительство Ирландии должно решить, разрешать ли есть и пить внутри баров и ресторанов только вакцинированным гражданам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Беседуя с журналистами перед заседанием правительства, министр транспорта Имон Райан заявил, что правительство рассматривает рекомендацию Национальной группы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которая потребует от людей "показывает статус вакцинации".

Ограничения могут означать задержку запланированного на понедельник открытие заведений гостеприимства, чтобы дать время на разработку системы управления изменениями. Ирландия может стать одним из первых мест в Европе, которая введет подобные меры.

Бары, рестораны и кафе были закрыты в Ирландии на протяжении большей части последних 16 месяцев, в том числе во время последнего локдауну, который длился с конца декабря. Ужина и питья на открытом воздухе разрешено с 7 июня.

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