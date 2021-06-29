Туреччина з липня скасує комендантську годину і обмеження на поїздки

Туреччина з 1 липня скасує комендантську годину та обмеження на подорожі між містами.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News, про це оголосило Міністерство внутрішніх справ.

Кафе і ресторани отримають дозвіл приймати клієнтів без обмеження на кількість як на терасах, так і всередині приміщень. Також відновлять роботу кінотеатри і подібні заклади.

Для весіль обмеження на кількість гостей скасовуються і буде дозволено подавати напої і їжу, але всередині приміщень зберігаються деякі обмеження.

Дозволяється організація концертів, фестивалів тощо, але з вимогою маскового режиму та дотримання дистанції.

Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа заявив, що принаймні однією дозою вакцини щеплені вже 54% дорослого населення країни.

Найвищі показники вакцинації зберігаються у найбільших містах - Стамбулі, Анкарі та Ізмірі, але у регіонах, особливо на південному сході, суттєво відстають. Якщо в Ізмірі щепилися першою дозою близько 80% населення і в Стамбулі - 58%, то у південно-східних провінціях - лише 20%.