Турция с июля отменит комендантский час и ограничения на поездки

Турция с 1 июля отменит комендантский час и ограничения на путешествия между городами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News, об этом объявило Министерство внутренних дел.

Кафе и рестораны получат разрешение принимать клиентов без ограничения на количество как на террасах, так и внутри помещений. Также возобновят работу кинотеатры и подобные заведения.

Для свадеб ограничения на количество гостей отменяются и будет разрешено подавать напитки и пищу, но внутри помещений сохранятся некоторые ограничения.

Разрешается организация концертов, фестивалей и т.д., но с условием масочного режима и соблюдения дистанции.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что по крайней мере одной дозой вакцины привиты уже 54% взрослого населения страны.

Самые высокие показатели вакцинации хранятся в крупнейших городах - Стамбуле, Анкаре и Измире, но в регионах, особенно на юго-востоке, существенно отстают. Если в Измире прививались первой дозой около 80% населения и в Стамбуле - 58%, то в юго-восточных провинциях - лишь 20%.