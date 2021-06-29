Естонія з 1 липня скасує режим надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я

З 1 липня в Естонії припиняє діяти надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я, замість якої буде діяти ризик надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У зв'язку з цим з 1 липня готовність закладів охорони здоров'я знижується з другого до першого рівня. Зміни в першу чергу торкнуться організації роботи швидкої допомоги, стаціонарного лікування лікарями-фахівцями та медичної допомоги загального профілю, які тепер зможуть відновити свої резерви і повернутися до нормальної роботи.

При цьому в Естонії, як і раніше зберігається ризик епідемії і надзвичайної ситуації в охороні здоров'я, у зв'язку з чим продовжать діяти пов'язані з таким ризиком обмеження.

У лікарнях буде скорочено кількість ліжок, виділених для прийому хворих з коронавірусом, але вони повинні бути готові їх відновити в разі потреби.

"По суті, перший рівень ризику означає підготовку до нової хвилі заражень, яку, хотілося б сподіватися, вдасться запобігти спільними зусиллями", - пояснили в Міністерстві охорони здоров'я Естонії.

Надзвичайна ситуація в охороні здоров'я в Естонії була введена, коли в лікарнях було 60 пацієнтів з COVID-19. Станом на 28 червня, госпіталізації з цією інфекцією потребували 34 людини. На піку епідемії число госпіталізованих досягало 700 осіб. В цілому через лікарні з коронавірусом пройшли 7745 осіб, померли 1255.

За останніми даними, коефіцієнт поширення коронавірусу (R) в Естонії становить 0,67, а кумулятивна захворюваність - 33,6 випадку за 14 днів на 100 000 жителів.

Нагадаємо, Литва з 1 липня скасовує карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу в листопаді 2020 року, але деякі обмеження продовжать діяти.