Эстония с 1 июля отменит режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения

С 1 июля в Эстонии прекращает действовать чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, вместо которой будет действовать риск чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В связи с этим с 1 июля готовность учреждений здравоохранения понижается со второго до первого уровня. Изменения в первую очередь коснутся организации работы скорой помощи, стационарного лечения врачами-специалистами и медицинской помощи общего профиля, которые теперь смогут восстановить свои резервы и вернуться к обычной работе.

При этом в Эстонии по-прежнему сохраняется риск эпидемии и чрезвычайной ситуации в здравоохранении, в связи с чем продолжат действовать связанные с таким риском ограничения.

В больницах будет сокращено число коек, выделенных для приема больных с коронавирусом, но они должны быть готовы их восстановить в случае необходимости.

"По сути, первый уровень риска означает подготовку к новой волне заражений, которую, хотелось бы надеяться, удастся предотвратить совместными усилиями", - пояснили в Минздраве Эстонии.

Чрезвычайная ситуация в здравоохранении в Эстонии была введена, когда в больницах было 60 пациентов с COVID-19. По состоянию на 28 июня, в госпитализации с этой инфекцией нуждались 34 человека. На пике эпидемии число госпитализированных достигало 700 человек. В общей сложности через больницы с коронавирусом прошли 7745 человек, умерли 1255.

По последним данным, коэффициент распространения коронавируса (R) в Эстонии составляет 0,67, а кумулятивная заболеваемость - 33,6 случая за 14 дней на 100 000 жителей.

Напомним, Литва с 1 июля отменяет карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса в ноябре 2020 года, но некоторые ограничения продолжат действовать.