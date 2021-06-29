У Польщі громадянина України посадили на 11 років за контрабанду гашишу

Окружний суд у Перемишлі засудив на 11 років позбавлення волі 49-річного українця Сергія Г. за керівництво організованою злочинною групою і спробу незаконного ввезення 237 кілограмів гашишу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Суд також зобов’язав українця сплатити штраф у розмірі 200 тис. злотих, додаткові 50 тис. злотих із метою боротьби з запобіганням наркоманії та зобов’язав покрити витрати на судовий розгляд у розмірі 8 тис. злотих.

Сергій Г. був у розшуку з 16 березня 2017 року на підставі червоної ноти Інтерполу, Європейського ордера на арешт та ордера на арешт. Він був заарештований 22 січня 2020 року в аеропорту Барселони. 14 лютого його передано польській стороні та ув'язнено у виправній колонії у Жешуві.

У ході провадження прокурор Підкарпатського відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції крайової прокуратури в Жешуві встановив, що наркотики транспортувалися з Іспанії до Росії. Кур’єри здійснювали контрабанду в спеціальних коробках, розташованих в автомобілях BMW X6 та BMW X5, на українських номерних знаках. Контрабанду зірвали працівники прикордонної служби у Тересполі та Корчовій.

Банда Сергія Г. діяла в Європейському Союзі, Україні та Росії.