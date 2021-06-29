В Польше гражданина Украины посадили на 11 лет за контрабанду гашиша

Окружной суд в Перемышле приговорил к 11 годам лишения свободы 49-летнего гражданина Украины Сергея Г. за руководство организованной преступной группой и попытку незаконного ввоза 237 килограммов гашиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Суд также обязал его заплатить штраф в размере 200 тыс. злотых, дополнительные 50 тыс. злотых с целью борьбы с предотвращением наркомании и обязал покрыть расходы на судебное разбирательство в размере 8 тыс. злотых.

Сергей Г. находился в розыске с 16 марта 2017 года на основании красной ноты Интерпола, Европейского ордера на арест и ордера на арест. Он был арестован 22 января 2020 года в аэропорту Барселоны, 14 февраля передан польской стороне и заключен в исправительной колонии в Жешуве.

В ходе производства прокурор Подкарпатского отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции краевой прокуратуры в Жешуве установил, что наркотики транспортировались из Испании в Россию. Курьеры осуществляли контрабанду в специальных коробках, расположенных в автомобилях BMW X6 и BMW X5, на украинских номерных знаках. Контрабанду сорвали работники пограничной службы в Тересполе и Корчевой.

Банда Сергея Г. действовала в Европейском Союзе, Украине и России.