У повітряному просторі країн Балтії почалися навчання НАТО Ramstein Alloy

У вівторок, 29 червня, в небі Естонії, Латвії та Литви почалися дводенні навчання ВПС країн НАТО і партнерів альянсу Ramstein Alloy, основне завдання яких полягає у відпрацюванні охорони повітряного простору країн Балтії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Цього разу провідна роль відводиться військово-повітряним силам Естонії і авіабазі Емарі. Одночасно з цими навчаннями відзначається 60-річний ювілей місії повітряної поліції НАТО. Подібні маневри альянс проводить тричі на рік.

В ході маневрів відпрацьовуються процедури зв'язку, керівництва та забезпечення безпеки повітряного простору, в тому числі сценарії супроводу літака з несправним комунікаційним обладнанням, ідентифікації малошвидкісних літальних апаратів, а також пошуково-рятувальні операції.

Крім розміщених на авіабазах Шяуляй і Емарі винищувачів ВПС Іспанії та Італії, в навчаннях також беруть участь військові і техніка Фінляндії, Німеччини, Польщі, Іспанії та Туреччини - в цілому задіяно понад 20 літальних апаратів.

На час проведення навчань в Естонію перекинутий літак дальнього радіолокаційного стеження НАТО AWACS E-3.