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В воздушном пространстве стран Балтии начались учения НАТО Ramstein Alloy

Вторник, 29 июня 2021, 16:27

Во вторник, 29 июня, в небе Эстонии, Латвии и Литвы начались двухдневные учения ВВС стран НАТО и партнеров альянса Ramstein Alloy, основная задача которых заключается в отработке охраны воздушного пространства стран Балтии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

На этот раз ведущая роль отводится военно-воздушным силам Эстонии и авиабазе Эмари. Одновременно с этими учениями отмечается 60-летний юбилей миссии воздушной полиции НАТО. Подобные маневры альянс проводит три раза в год.

В ходе маневров отрабатываются процедуры связи, управления и обеспечения безопасности воздушного пространства, в том числе сценарии сопровождения самолета с неисправным коммуникационным оборудованием, идентификации малоскоростных летательных аппаратов, а также поисково-спасательные операции.

Кроме размещенных на авиабазах Шяуляй и Эмари истребителей ВВС Испании и Италии, в учениях также принимают участие военные и техника Финляндии, Германии, Польши, Испании и Турции - в целом задействовано более 20 летательных аппаратов.

На время проведения учений в Эстонию переброшен самолет дальнего радиолокационного слежения НАТО AWACS E-3.

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Эстония
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