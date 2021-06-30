Поблизу Лампедузи перекинувся човен з мігрантами, сім загиблих

Сім мігрантів загинули після того, як їхній човен перекинувся на відстані 5 морських миль від італійського острова Лампедуза.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Згідно з інформацією берегової охорони, човен з мігрантами несподівано перекинувся в морі неподалік від берегів Лампедузи.

Моряки, що перебували неподалік, негайно почали рятувальну операцію. В результаті 46 мігрантів були витягнуті з води і доставлені на Лампедузу.

Крім того, на острів вже прибули тіла сімох загиблих - трьох чоловіків і чотирьох жінок, одна з яких була вагітна.

В даний час співробітники італійських правоохоронних органів займаються з'ясуванням всіх обставин події.

За свідченнями самих мігрантів, на борту човна знаходилися ще дев'ять людей, які поки вважаються зниклими безвісти.

Окрім човна, який потонув, на Лампедузу цієї ночі прибули 256 мігрантів з чотирьох різних човнів.

Три катери вдалося врятувати у морі, четвертий - із шістьма тунісцями на борту - встиг прибути безпосередньо в порт. Також вчора на острові було чотири висадки мігрантів загальною кількістю 136 осіб.