Вблизи Лампедузы перевернулась лодка с мигрантами, семь погибших

Семь мигрантов погибли после того, как их лодка перевернулась на расстоянии 5 морских миль от итальянского острова Лампедуза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Согласно информации береговой охраны, лодка с мигрантами неожиданно перевернулась в море у берегов Лампедузы.

Моряки, находившиеся неподалеку, немедленно начали спасательную операцию. В результате 46 мигрантов были извлечены из воды и доставлены на Лампедузу.

Кроме того, на остров уже прибыли тела семерых погибших - трех мужчин и четырех женщин, одна из которых была беременна.

В настоящее время сотрудники итальянских правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.

По свидетельствам самих мигрантов, на борту лодки находилось еще девяти человек, которые пока считаются пропавшими без вести.

Кроме этой лодки, на Лампедузу этой ночью прибыли 256 мигрантов из четырех различных лодок.

Три катера удалось спасти в море, четвертый - с шестью тунисцами на борту - успел прибыть непосредственно в порт. Также вчера на острове было четыре высадки мигрантов общим количеством 136 человек.