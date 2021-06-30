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Колишньому речнику Міноборони Польщі загрожує 10 років в’язниці

Середа, 30 червня 2021, 11:24

Колишньому речнику Міноборони Польщі Бартломею Місевичу може загрожувати до 10 років позбавлення волі за торгівлю впливом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

На думку слідчих, Бартломей М. (з огляду на продовження слідства прізвища підозрюваних не розголошують, однак тут, очевидно, йдеться про Бартломея Місевича, який був речником за врядування Антоні Мацеревича. – Ред.), перевищив свої повноваження, діючи на шкоду "Польській групі озброєнь". Йдеться про укладення невигідних для компанії угод, що стосуються, організації концерту, фіктивних навчальних служб або оборонного ярмарку.

Як було встановлено, Бартломей М. діючи спільно з Агнешкою ​​М., службовицею міністерства національної оборони, піддав збиткам "Польську групу озброєнь" на суму в приблизно 1,2 млн злотих.

Бартломей М. також посилався на власний вплив у міністерстві національної оборони. За даними прокуратури, він обіцяв займатися різними справами за хабарі, в тому числі "організацією виставки в комерційному виставковому центрі".

Колишньому речнику і ще трьом фігурантам справи загрожує 10 років в'язниці. Ще двом звинуваченим загрожує 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишній речник Міноборони Бартломей М., ексдепутат та ще кілька колишніх чиновників були затримані на початку 2019 року за підозрою в корупції.

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