У Сенаті Чехії заявили, що Земан не здатний обіймати посаду президента

Комітет Сенату Чехії у закордонних справах, оборони та безпеки заявив, що президент Мілош Земан не може займати свою посаду, і запропонував позбавити його цієї посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Сенат (верхня палата парламенту) має намір проголосувати за відсторонення президента від посади наступного тижня.

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Сенатори підготували детальний 43-сторінковий аналіз того, чому, на їхню думку, президент Земан не може виконувати свою конституційну роль та обов'язки.

У документі стверджується, що його дії допомагають Китаю і Росії, він атакує Сенат і журналістів і підірвав довіру до спецслужб країни.

"Мілош Земан нездатний виконувати обов'язки свого офісу, він часом дезорієнтований, не може координувати свої дії з урядом, підриває сили безпеки та оборони країни у виконанні їх обов'язків і, як правило, діє таким чином, який суперечить присязі, яку він складав", - цитують документ чеські ЗМІ.

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Павел Фішер, голова комітету Сенату Чехії з безпеки та оборони, заявив, що недавні коментарі Земана з приводу вибухів у Врбетіце в 2014 році, в яких він поставив під сумнів розслідування, проведене спецслужбами його власної країни, є кульмінацією заяв і дій, що загрожують безпеці країни.

Якщо Сенат проголосує за пропозицію, то це рішення потім ще має пройти через нижню палату парламенту, де, швидше за все, не буде підтримане.

Глава конституційно-правового комітету Марек Бенда вже заявив, що це рішення не збере голосів. "Намагатися використовувати статтю 66 Конституції в будь-якій битві з президентом дуже недоречно. В Конституції ця стаття призначена для тих випадків, коли президент впадає в кому або буде викрадений терористами. Це не спосіб скинути президента", - сказав Бенда.

Партії правлячої коаліції також не згодні з сенаторами. "Я переконаний, що президент може виконувати свої обов'язки", - заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

Речник канцелярії президента Їржі Овчачек звинуватив сенаторів у підготовці спроби державного перевороту і закликав поліцію відреагувати.

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