Парламент Чехії не підтримав вотум недовіри уряду прем'єра Бабіша

Уряд Чехії за кілька місяців до парламентських виборів вистояв під час проби опозиції висловити йому недовіру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

П'ять опозиційних партій ініціювали вотум недовіри, повідомила коаліція SPOLU, до якої належать партії ODS, KDU і TOP09, а також "Пірати" і рух STAN.

Причиною, за їхніми словами, є підозра в конфлікті інтересів прем'єр-міністра і глави руху ANO Андрея Бабіша, дії уряду по боротьбі з епідемією коронавірусу, а також те, що комуністи офіційно розірвали угоду про співпрацю з урядом меншості.

Але партіям не вдалося набрати необхідну більшість із 101 голосу в нижній палаті, що складається з 200 членів, після того, як Комуністична партія, яка має 15 голосів, залишила зал і не брала участі у голосуванні.

Незважаючи на те, що партія підтримувала Бабіша протягом усього терміну, вона відмовилася від підтримки в квітні і виступила з жорсткою позицією проти його уряду в дипломатичній суперечці з Росією, що призвело до висилки дипломатів як у Празі, так і в Москві.

"Уряд не має нашої довіри, але праві (опозиційні) партії тим менше", - заявив голова Комуністичної партії Войтех Філіп під час дебатів у парламенті.

"Тому ми не будемо брати участь у цьому безглуздому видовищі, і ми їдемо працювати на людей" – додав він.

Ініціатива щодо вотуму недовіри набрала 89 голосів.

Його успіх не означав би автоматичного падіння Бабіша, а переніс би владу на проросійського президента Мілоша Земана, який міг тримати Бабіша на посаді наглядача протягом декількох місяців до виборів.

Цього року партія Бабіша ANO зійшла з першого місця в опитуваннях громадської думки.