Facebook заблокував сторінку Трампа до 2023 року

Соціальна мережа Facebook в п'ятницю заявила, що сторінка колишнього президента США Дональда Трампа буде закрита як мінімум до січня 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Facebook заблокував акаунт Трампа наступного дня після заворушень на Капітолійському пагорбі 6 січня, визначивши, що він підбурював до насильства.

Це рішення триватиме не менше двох років з дати блокування і буде скасовано лише в тому випадку, якщо ризик для громадської безпеки знизиться, заявили в Facebook в п'ятницю.

Трамп розкритикував це рішення як форму цензури та образу своїх виборців.

Це рішення позбавляє Трампа великого майданчика в соцмережах напередодні виборів до Конгресу в листопаді 2022 року. Однак це означає, що він може повернутися в Facebook задовго до наступних президентських виборів в кінці 2024 року.

Трамп був назавжди заблокований у Twitter і YouTube після заворушень.