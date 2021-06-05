Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сербія першою у Європі почала виробництво російської вакцини "Спутник V"

Заборона для авіакомпаній Білорусі літати у повітряному просторі ЄС набула чинності

Україна відкинула пропозицію Ірану про $150 тисяч компенсації родинам жертв збиття МАУ

ЄС закрив небо для авіакомпаній з Білорусі






Facebook заблокував сторінку Трампа до 2023 року

Субота, 5 червня 2021, 12:00

Соціальна мережа Facebook в п'ятницю заявила, що сторінка колишнього президента США Дональда Трампа буде закрита як мінімум до січня 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Facebook заблокував акаунт Трампа наступного дня після заворушень на Капітолійському пагорбі 6 січня, визначивши, що він підбурював до насильства.

Це рішення триватиме не менше двох років з дати блокування і буде скасовано лише в тому випадку, якщо ризик для громадської безпеки знизиться, заявили в Facebook в п'ятницю.

Трамп розкритикував це рішення як форму цензури та образу своїх виборців.

Це рішення позбавляє Трампа великого майданчика в соцмережах напередодні виборів до Конгресу в листопаді 2022 року. Однак це означає, що він може повернутися в Facebook задовго до наступних президентських виборів в кінці 2024 року.

Трамп був назавжди заблокований у Twitter і YouTube після заворушень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп
powered by lun.ua