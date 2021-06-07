Іспанія впускатиме щеплених у тому числі китайськими вакцинами

Іспанія буде приймати вакцинованих туристів з-за меж ЄС, якщо вони щеплені вакцинами, затвердженими у Євросоюзі, а також затвердженими ВООЗ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють іспанські ЗМІ, серед яких RTVE, посилаючись на розпорядження МОЗ, опубліковане 5 червня.

Вакциновані мандрівники зможуть в’їздити на територію країни, якщо завершили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Janssen - затвердженими у ЄС, а також китайськими Sinopharm та Sinovac, які отримали затвердження ВООЗ.

У самому документі зазначається, що довідка про щеплення має бути видана компетентними органами країни мандрівника і засвідчувати, що остання доза вакцини була не раніше 14 днів до поїздки.

"Визнаються вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів, або затверджені для екстреного використання ВООЗ", - зазначають у документі.

Довідка має містити ПІБ людини, дату щеплення і кількість доз (введених та повного курсу вакцинації), тип вакцини, інформацію про країну та орган, що видав довідку.

На сайті посольства України в Іспанії та на інтерактивній мапі МЗС щодо режиму в’їзду зазначається, що тимчасовий в’їзд до Іспанії дозволено для "осіб, які мають довідку про вакцинацію, визнану Міністерством охорони здоров’я Іспанії, за умови попередньої перевірки санітарними органами, а також неповнолітні супроводжуючі особи за критеріями, визначеними Міністерством охорони здоров’я".

Усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю та отримати QR код, який потрібно буде показати для посадки на рейс та на кордоні.

Для мандрівників з деяких країн, як Бразилія, Індія та ПАР, в'їзд залишається закритим, оскільки вони вважаються зоною поширення мутованих штамів коронавірусу.