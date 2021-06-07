Испания будет впускать вакцинированных в том числе китайскими вакцинами

Испания будет принимать вакцинированных туристов из-за пределов ЕС, если они привиты вакцинами, утвержденными в Евросоюзе, а также утвержденными ВОЗ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают испанские СМИ, среди которых RTVE, ссылаясь на распоряжение Минздрава, опубликованное 5 июня.

Вакцинированные путешественники смогут въезжать на территорию страны, если завершили прививку вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen - утвержденными в ЕС, а также китайскими Sinopharm и Sinovac, которые получили утверждение ВОЗ.

В самом документе отмечается, что справка о прививках должна быть выдана компетентными органами страны путешественника и удостоверять, что последняя доза вакцины была не ранее 14 дней до поездки.

"Признаются вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам, или утвержденные для экстренного использования ВОЗ", - отмечают в документе.

Справка должна содержать ФИО человека, дату прививки и количество доз (введенных и полного курса вакцинации), тип вакцины, информацию о стране и органе, выдавшем справку.

На сайте посольства Украины в Испании и на интерактивной карте МИД о режиме въезда отмечается, что временный въезд в Испанию разрешено для "лиц, имеющих справку о вакцинации, признанную Министерством здравоохранения Испании, при условии предварительной проверки санитарными органами, а также несовершеннолетние сопровождающие лица по критериям, определенным Министерством здравоохранения".

Все пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должны заблаговременно заполнить форму санитарного контроля и получить QR код, который нужно будет показать для посадки на рейс и на границе.

Для путешественников из некоторых стран, как Бразилия, Индия и ЮАР, въезд остается закрытым, поскольку они считаются зоной распространения мутировавших штаммов коронавируса.