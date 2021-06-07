Латвія поділиться з Грузією вакцинами від коронавірусу

Латвія планує поділитися з Грузією 15 тисячами доз вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс під час свого візиту до Тбілісі.

"Я радий, що ми створили поштовх для процесів і передамо Грузії 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу", - сказав він після зустрічі із грузинським колегою Давідом Залкіані.

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Міністр не уточнив, які із затверджених у ЄС вакцин будуть у цій поставці.

Раніше 15 тисяч доз вакцини Грузії пообіцяла надати Литва, поділитися вакциною планували також Естонія та Польща.

Як раніше заявили в органах охорони здоров’я, вже гарантовані поставки вакцини до Грузії дозволять збільшити темпи вакцинації в країні у 4 рази.

"Якщо зараз ми робимо по 5-8 тисяч щеплень за день, з липня їхня кількість зросте до 20-25 тисяч", - зазначив керівник Наццентру з контролю за захворюваннями і громадського здоров’я Аміран Гамкрелідзе.