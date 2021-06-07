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Латвия поделится с Грузией вакцинами от коронавируса

Понедельник, 7 июня 2021, 16:41

Латвия планирует поделиться с Грузией 15 тысячами доз вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс во время своего визита в Тбилиси.

"Я рад, что мы создали толчок для процессов и передадим Грузии 15 000 доз вакцины от коронавируса", - сказал он после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкиани.

Министр не уточнил, какие из утвержденных в ЕС вакцин будут в этой поставке.

Ранее 15 000 доз вакцины Грузии пообещала предоставить Литва, поделиться вакциной планировали также Эстония и Польша.

Как ранее заявили в органах здравоохранения, уже гарантированные поставки вакцины в Грузию позволят увеличить темпы вакцинации в стране в 4 раза. 

"Если сейчас мы делаем по 5-8 тысяч прививок в день, с июля их количество возрастет до 20-25 тысяч", - отметил руководитель Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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