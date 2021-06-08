На узбережжі Хорватії стався сильний землетрус

У вівторок вранці в районі хорватського міста Шибеник стався сильний землетрус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernji List.

Землетрус стався в Далмації сьогодні вранці о 5.59 ранку. Сейсмологічний інститут повідомив, що магнітуда склала 4,7 бала за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині десяти кілометрів і в 13 кілометрах на південний схід від Шибеника. Поштовхи також відчувалися в районі Спліта та Задара.

"У нас було багато дзвінків, люди перелякані, наразі близько сімдесяти дзвінків. Повідомлень про пошкодження немає, за винятком того, що шматок скелі поблизу Врполя впав на огорожу і розбив машину", - розповіли в екстреній службі Шибеника.

Після землетрусу жителі Шибеника вийшли на вулиці зі своїх будинків, але незабаром більшість із них повернулись. Про значні збитки не повідомляється.