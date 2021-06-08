На побережье Хорватии произошло сильное землетрясение

Во вторник утром в районе хорватского города Шибеник произошло сильное землетрясение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernji List.

Землетрясение произошло в Далмации сегодня утром в 5.59 утра. Сейсмологический институт сообщил, что магнитуда составила 4,7 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров и в 13 километрах к юго-востоку от Шибеника. Толчки также ощущались в районе Сплита и Задара.

"У нас было много звонков, люди напуганы, сейчас около семидесяти звонков. Сообщений о повреждениях нет, за исключением того, что кусок скалы вблизи Врполя упал на ограждение и разбил машину", - рассказали в экстренной службе Шибеника.

После землетрясения жители Шибеника вышли на улицы из своих домов, но вскоре большинство из них вернулись. О значительном ущербе не сообщается.