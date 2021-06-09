Варшава обурена рішенням Мінська оголосити святом день вторгнення СРСР у Польщу

МЗС Польщі висловило обурення оголошення влади Білорусі про встановлення 17 вересня нового державного свята - Дня народної єдності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву польського зовнішньополітичного відомства.

"Базувати історичну політику Білорусі на спадщині пакту Сталіна-Гітлера абсолютно незрозуміло. Це жест, який є частиною російських дій, спрямованих на переосмислення надзвичайно складної історії нашого регіону, що завадить Білорусі вести діалог та досягти взаєморозуміння з сусідніми країнами, а також з європейськими країнами", - йдеться у заяві.

В міністерстві нагадали, що 17 вересня 1939 року Радянський союз вторгся в Польщу, яка тоді воювала з військами нацистської Німеччини.

"Таким чином Радянський союз реалізував секретний протокол пакту Ріббентропа-Молотова, укладений СРСР і Третім рейхом 23 серпня 1939 року, що безпосередньо призвело до початку Другої світової війни. Цей спільний радянсько-нацистський напад на Польщу започаткував найстрашнішу війну в історії світу, яка коштувала життя 60 мільйонів людей, включаючи жителів Білорусі", - йдеться у заяві.

"Встановлення Дня народної єдності на честь включення Білорусі до Союзу Радянських Соціалістичних Республік є прославленням радянської спадщини та спробою відрізання Білорусі від справжніх коренів. Це акт, який підриває незалежність і суверенітет Білорусі", - заявили в МЗС Польщі.

Нагадаємо, 7 червня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив державним святом 17 вересня - день, коли у 1939 році радянські війська перейшли східний кордон Польщі та рушили назустріч військам нацистської Німеччини.