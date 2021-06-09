Посли G7 оприлюднили перелік кроків, які Україна має зробити для реформи децентралізації

Посли країн "Групи семи" привітали успіх України в об’єднанні територіальних громад та оприлюднили перелік змін, які необхідно впровадити для гармонізації реформи в Україні з найкращим досвідом інших європейських країн.

Про це йдеться у заяві групи послів країн "Групи семи" з підтримки реформ в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"З метою консолідації принципів місцевого самоврядування та субсидіарності та для забезпечення незворотності цих реформ Україна має здійснити законодавчі й конституційні зміни, узгоджені з органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами в процесі конструктивних консультацій", - сказано у заяві послів, оприлюдненій в Twitter.

Згідно з заявою, ці зміни мають включати визначення обсягів повноважень місцевого самоврядування, що передбачають управління значною частиною справ громади та чітке розмежування повноважень і відповідальності між різними рівнями.

Також вони мають забезпечити пропорційність та законність нагляду за місцевим самоврядуванням з боку центральних органів влади, оснастити органи місцевого самоврядування відповідним законодавчим інструментарієм для гарантування його повноважень, надати органам місцевого самоврядування правовий статус юридичної особи для прозорості та гарантованості їхньої діяльності, а також для унеможливлення корупції.

Крім того, вони повинні забезпечити органи місцевого самоврядування належними фінансами на стабільній основі, уникаючи необґрунтованих фінансових рішень.

Окремо посли "Групи семи" наголосили, що продовжать підтримку реформи децентралізації в Україні.