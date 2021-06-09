Послы G7 обнародовали список шагов, которые Украина должна сделать для реформы децентрализации

Послы стран "Группы семи" приветствовали успех Украины в объединении территориальных общин и обнародовали перечень изменений, которые необходимо внедрить для гармонизации реформы в Украине с лучшим опытом других европейских стран.

Об этом говорится в заявлении группы послов стран "Группы семи" по поддержке реформ в Украине, сообщает "Европейская правда".

"С целью консолидации принципов местного самоуправления и субсидиарности и обеспечения необратимости этих реформ Украина должна осуществить законодательные и конституционные изменения, согласованные с органами местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами в процессе конструктивных консультаций", - говорится в заявлении послов, распространенном в Twitter.

Согласно заявлению, эти изменения должны включать определение объемов полномочий местного самоуправления, предусматривающие управление значительной частью дел общины и четкое разграничение полномочий и ответственности между различными уровнями.

Также они должны обеспечить пропорциональность и законность надзора за местным самоуправлением со стороны центральных органов власти, оснастить органы местного самоуправления соответствующим законодательным инструментарием для обеспечения его полномочий, предоставить органам местного самоуправления правовой статус юридического лица для прозрачности и гарантированности их деятельности, а также для предотвращения коррупции.

Кроме того, они должны обеспечить органы местного самоуправления соответствующими финансами и стабильной основой, избегая необоснованных финансовых решений.

Отдельно послы "Группы семи" отметили, что продолжат поддержку реформы децентрализации в Украине.