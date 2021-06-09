Словаччина придбає у США два додаткові вертольоти Black Hawk

Міністерство оборони Словаччини підписало угоду на 100 мільйонів доларів із США про придбання двох додаткових вертольотів Black Hawk.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"З ухваленням рішення про закупівлю додаткових вертольотів UH-60M, залежність Словацької Республіки від російської військової техніки усувається", - йдеться в заяві міністерства оборони.

Покупка у американців відбувається через три місяці після того, як Братислава погодилася придбати 3D-локатори в Ізраїлі.

Два вертольоти Black Hawk додатково оснащені системами самозахисту, балістичним захистом, двома поворотними кулеметами та електрооптичною бойовою частиною.

Близько 40 мільйонів доларів контракту заплатить уряд США за допомогою програми іноземного військового фінансування.

Наразі Словаччина володіє дев’ятьма вертольотами Black Hawk, вартість яких становить близько 250 мільйонів євро, та дванадцятьма старішими російськими машинами Мі-17. Окрім вертольотів, Словаччина у березні домовилася про придбання ізраїльських радарів для ППО за 148 млн євро.

Армії потрібні так звані 3D-радари для спостереження за літаками над словацькою територією, оскільки раніше таку діяльність забезпечували російські радари часів Чехословацької народної армії.