Словакия приобретет в США два дополнительных вертолеты Black Hawk

Министерство обороны Словакии подписало соглашение на 100 млн долларов из США о приобретении двух дополнительных вертолетов Black Hawk.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"С принятием решения о закупке дополнительных вертолетов UH-60M зависимость Словакии от российской военной техники устраняется", - говорится в заявлении министерства обороны.

Покупка у американцев происходит через три месяца после того, как Братислава согласилась приобрести 3D-локаторы в Израиле.

Два вертолета Black Hawk дополнительно оснащены системами самозащиты, баллистической защитой, двумя поворотными пулеметами и электрооптической боевой частью.

Около 40 млн долларов контракта заплатит правительство США с помощью иностранного военного финансирования.

Сейчас Словакия владеет девятью вертолетами Black Hawk, стоимость которых составляет около 250 млн евро, и двенадцатью старыми российскими машинами Ми-17. Кроме вертолетов, Словакия в марте договорилась о приобретении израильских радаров для ПВО за 148 млн евро.

Армии нужны так называемые 3D-радары для наблюдения за самолетами над словацкой территорией, поскольку ранее такую ​​деятельность обеспечивали российские радары времен Чехословацкой народной армии.