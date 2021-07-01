Заступник глави МЗС Чехії скасував візит до Москви через ситуацію з COVID-19 в РФ
Заступник глави МЗС Чехії Томаш Крил скасував свій візит до Москви через погіршення епідеміологічної ситуації в Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.
Незважаючи на напружені відносини з Росією, Чехія намагається вирішити проблеми, пов'язані з нерухомістю, яку має Чехія в Москві, і навпаки.
Наприклад, йдеться про функціонування Чеського дому в російській столиці, який, як і посольство, зараз паралізований через висилку чеських дипломатів. Крім того, Чехія повинна була звільнити 90 місцевих службовців, які працювали в ресторані і готелі в Чеському домі.
Томаш Крил, який відповідає за цю тему, повинен був вирішити ці питання безпосередньо в Москві.
Однак візит був скасований через погіршення ситуації з коронавірусом у Росії.
Міністерство охорони здоров'я Чехії заборонило поїздки до низки країн з важкою епідеміологічною ситуацією, включаючи Росію.
В даний час Росія стикається з третьою хвилею епідемії коронавірусу, спричиненою поширенням індійського штаму та низькою кількістю щеплених людей.