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Заступник глави МЗС Чехії скасував візит до Москви через ситуацію з COVID-19 в РФ

Четвер, 1 липня 2021, 10:25

Заступник глави МЗС Чехії Томаш Крил скасував свій візит до Москви через погіршення епідеміологічної ситуації в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

Незважаючи на напружені відносини з Росією, Чехія намагається вирішити проблеми, пов'язані з нерухомістю, яку має Чехія в Москві, і навпаки.

Наприклад, йдеться про функціонування Чеського дому в російській столиці, який, як і посольство, зараз паралізований через висилку чеських дипломатів. Крім того, Чехія повинна була звільнити 90 місцевих службовців, які працювали в ресторані і готелі в Чеському домі.

Томаш Крил, який відповідає за цю тему, повинен був вирішити ці питання безпосередньо в Москві.

Однак візит був скасований через погіршення ситуації з коронавірусом у Росії.

Міністерство охорони здоров'я Чехії заборонило поїздки до низки країн з важкою епідеміологічною ситуацією, включаючи Росію.

В даний час Росія стикається з третьою хвилею епідемії коронавірусу, спричиненою поширенням індійського штаму та низькою кількістю щеплених людей.

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