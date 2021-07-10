Зміни в уряді Іспанії: МЗС може очолити колишній посол у Франції

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес готується оголосити перестановки у своєму уряді, що передбачають у тому числі заміну міністра закордонних справ.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела в уряді, пише "Європейська правда".

Зміни торкнуться міністрів-представників Іспанської соціалістичної робітничої партії Санчеса.

Перший віцепрем’єр Кармен Кальво поступиться місцем Надії Кальвіньйо, яка була другою віцепрем’єркою. Інші двоє віцепрем’єрів, Іоланда Діас та Тереза Рібера, відповідно стануть номерами 2 і 3.

Міністерку закордонних справ Аранча Гонсалес Лайя замінить Хосе Мануель Альварес, який досі був послом у Франції.

З посад також підуть міністр культури та міністр науки й інновацій.

Зберігають свої портфелі глава МВС Фернандо Гранде-Маларска та міністр оборони Маргарита Роблес.

П’ять міністрів з Unidas Podemos також збережуть свої портфелі.