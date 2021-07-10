Изменения в правительстве Испании: МИД может возглавить бывший посол во Франции

Премьер-министр Испании Педро Санчес готовится объявить перестановки в своем правительстве, предусматривающие в том числе замену министра иностранных дел.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда".

Изменения коснутся министров-представителей Испанской социалистической рабочей партии Санчеса.

Первый вицепремьер Кармен Кальво уступит место Надие Кальвиньйо, которая была второй вицепремьеркой. Двое остальных вицепремьеров, Иоланда Диас и Тереза ​​Рибера, соответственно станут номерами 2 и 3.

Министра иностранных дел Аранчу Гонсалес Лайя заменит Хосе Мануэль Альварес, который до сих пор был послом во Франции.

С должностей также уйдут министр культуры и министр науки и инноваций.

Сохраняют свои портфели глава МВД Фернандо Гранде-Маларска и министр обороны Маргарита Роблес.

Пять министров из Unidas Podemos также сохранят свои портфели.