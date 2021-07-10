Изменения в правительстве Испании: МИД может возглавить бывший посол во Франции
Премьер-министр Испании Педро Санчес готовится объявить перестановки в своем правительстве, предусматривающие в том числе замену министра иностранных дел.
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда".
Изменения коснутся министров-представителей Испанской социалистической рабочей партии Санчеса.
Первый вицепремьер Кармен Кальво уступит место Надие Кальвиньйо, которая была второй вицепремьеркой. Двое остальных вицепремьеров, Иоланда Диас и Тереза Рибера, соответственно станут номерами 2 и 3.
Министра иностранных дел Аранчу Гонсалес Лайя заменит Хосе Мануэль Альварес, который до сих пор был послом во Франции.
С должностей также уйдут министр культуры и министр науки и инноваций.
Сохраняют свои портфели глава МВД Фернандо Гранде-Маларска и министр обороны Маргарита Роблес.
Пять министров из Unidas Podemos также сохранят свои портфели.