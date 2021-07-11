У Бельгії померла жінка, заражена двома варіантам COVID одночасно

90-річна бельгійка, яка померла від COVID-19 в березні, була заражена двома варіантами коронавірусу одночасно, що вважається першим задокументованим випадком такого роду.

Про це йдеться в публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Цей випадок обговорювали на цьогорічному Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ECCMID) 9-12 липня. Він демонструє, що можливо одночасно заразитися двома варіантами COVID-19, йдеться в заяві організації, яка проводить конгрес.

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Організація заявила, що жінка заразилась альфа- і бета-варіантами, вперше виявленими в Британії і ПАР. Її лікарі сказали, що вона могла заразитися інфекціями від двох різних людей.

Жінка лікувалася в лікарні в Алсті недалеко від Брюсселя і не була вакцинована, повідомляє бельгійський громадський телеканал VRT.

Бельгія, як і більша частина Європейського Союзу, зіткнулася з проблемами доставки вакцини на початку 2021 року.

Лікарі вважають, що це був перший задокументований випадок такого роду. Випадки подвійного зараження відбуваються рідко. Обидва варіанти коронавірусу циркулювали в березні в Бельгії.

Ймовірно, що ця жінка була інфікована двома різними людьми, але медикам не відомо, як сталося зараження.

Європейська комісія, посилаючись на оцінки агентства з профілактики захворювань ЄС, очікує, що більш заразний варіант коронавірусу дельта стане домінуючим в Європі цього літа.