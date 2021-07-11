В Бельгии умерла женщина, зараженная двумя вариантам COVID одновременно

90-летняя бельгийка, которая умерла от COVID-19 в марте, была заражена двумя вариантами коронавируса одновременно, что считается первым задокументированным случаем такого рода.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Этот случай обсуждали на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID) 9-12 июля. Он показывает, что возможно одновременно заразиться двумя вариантами COVID-19, говорится в заявлении организации, проводящей конгресс.

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Организация заявила, что женщина заразилась альфа- и бета-вариантами, впервые выявленным в Великобритании и ЮАР. Ее врачи сказали, что она могла заразиться инфекциями от двух разных людей.

Женщина лечилась в больнице в Алсте недалеко от Брюсселя и не была вакцинирована, сообщает бельгийский общественный телеканал VRT.

Бельгия, как и большая часть Европейского Союза, столкнулась с проблемами доставки вакцины в начале 2021 года.

Врачи считают, что это был первый задокументированный случай такого рода. Случаи двойного заражения происходят редко. Оба варианта коронавируса циркулировали в марте в Бельгии.

Вероятно, что эта женщина была инфицирована двумя разными людьми, но медикам неизвестно, как произошло заражение.

Европейская комиссия, ссылаясь на оценки агентства по профилактике заболеваний ЕС, ожидает, что более заразный вариант коронавируса дельта станет доминирующим в Европе этим летом.