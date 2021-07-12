У Тбілісі після смерті журналіста пройшов масовий протест з вимогою відставки уряду

Учасники протестної акції на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі у неділю ввечері вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Гарібашвілі повинен піти у відставку, і ми, грузинські ЗМІ, даємо йому час до ранку", - заявила редактор газети "Хроніка +" Елісо Кіладзе на мітингу біля парламенту Грузії.

Акція під слоганом "Система вбиває! Виходь за життя!" була спланована у відповідь на загибель оператора телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня. До мітингу приєдналися політики, громадські активісти та сотні рядових громадян, які вважають, що влада повинна понести відповідальність за події, в результаті яких постраждали десятки журналістів.

На згадку про Лашкарава до парламенту принесли квіти та запалили свічки..

Спікерами акції стали головні особи найбільш рейтингових грузинських телеканалів, включаючи колег Лашкарава по ТБ "Пірвелі". Висловити свій протест вирішили і деякі співробітники телеканалів, які вважаються проурядовими.

Незадовго до початку акції більше 70-и ЗМІ поширили спільну заяву, в якій було підкреслено, що випадки порушення прав журналістів "наблизилися до критичної межі". Автори звернення закликали дипломатичний корпус і міжнародні організації "надати негайне і ефективне реагування на цілеспрямоване переслідування представників ЗМІ на проспекті Руставелі 5 липня", а також на факти "перешкоджання виконанню професійних обов'язків і бездіяльність влади Грузії".

Протестні пікети і акції в знак солідарності з журналістами протягом дня проходили в різних містах Грузії. Крім Тбілісі, громадяни вийшли на вулиці в Батумі, Зугдіді, Горі, Руставі, Телаві.

5 липня в Тбілісі були зафіксовані десятки фактів нападу на журналістів з боку радикалів, незадоволених планованою акцією "Марш гідності" в підтримку ЛГБТ-спільноти. Від їх дій постраждали більше 50 співробітників ЗМІ, включаючи операторів, журналістів, фотографів.