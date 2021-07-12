ЗМІ Грузії звернулися до дипкорпусу після смерті журналіста

У зв'язку зі смертю оператора Лексо Лашкарава діючі в Грузії медіа-організації поширили спільну заяву і звернулися до дипломатичного корпусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Випадки порушення прав журналістів, операторів і фотографів в Грузії наблизилися до критичної межі. Десятки справ, спрямованих проти ЗМІ, до сих пір не розслідувані. Влада не забезпечує захист безпеки журналістів, а заяви представників правлячої партії ще більше надихають насильство" - йдеться у заяві.

5 липня, за даними МВС Грузії, постраждали 53 представника ЗМІ, в тому числі оператор телекомпанії "Пірвелі" Олександра Лашкарава, який помер 11 липня.

Частина представників ЗМІ до сих пір залишається в лікарні. З боку членів різних насильницьких груп досі тривають відкриті погрози на адресу журналістів і операторів, на що правоохоронні відомства не реагують належним чином, зазначають автори заяви.

"Ми звертаємося до представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, акредитованих в Грузії, надати негайне і ефективне реагування на цілеспрямоване переслідування представників ЗМІ на проспекті Руставелі 5 липня, на факти заподіяння шкоди здоров'ю, перешкоджання виконанню професійних обов'язків і бездіяльність влади Грузії ", - йдеться в заяві грузинських медіа.

Заяву підписали більше 70 ЗМІ, які працюють у Грузії.

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