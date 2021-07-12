Реалізація низки проєктів в рамках оборонної програми ЄС затримується – ЗМІ

У ЄС повідомили про затримку з реалізацією низки проєктів в рамках програми європейського військового співробітництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Програма, відома як Постійне структуроване співробітництво (PESCO), об'єднує 25 країн-членів ЄС, які працюють у менших групах над 46 спільними проєктами. Проєкти охоплюють сушу, море, повітря, космос та кіберпростір і варіюються від використання безпілотників для морського нагляду до навчання розвідки.

Але через три з половиною роки після того, як лідери ЄС запустили PESCO, багато проєктів все ще перебувають у початковій стадії, а значна частина відстає від графіка, свідчить річний звіт.

Документ, який об'єднує звіти про хід усіх 46 проєктів PESCO, є нагадуванням про те, що, незважаючи на розмови деяких лідерів та чиновників ЄС про досягнення "стратегічної автономії", зусиллям блоку у військовій сфері ще належить подолати багато перешкод.

У документі на 115 сторінок, підготовленому секретаріатом PESCO та надісланому країнам-членам минулого місяця, зазначається, що зафіксовано затримки 15 проєктів порівняно з їх початковими термінами. У шести випадках причиною затримки називається пандемія коронавірусу. В інших випадках конкретна причина не згадується.

Дипломати ЄС визнають, що PESCO стикається з проблемами. Але інші дипломати наголошують, що проєкти ще на ранніх стадіях і стверджують, що напрямок руху важливіший за швидкість. "Важливо те, що поїзд покинув станцію", - сказав дипломат.

Проєкт PESCO - це стратегічна платформа, що забезпечує швидке та безперешкодне переміщення військ по всьому ЄС, будь то залізничним, автомобільним, повітряним чи морським транспортом.

До проєкту долучилися 25 з 27 держав ЄС. У листопаді 2020 року ЄС погодився допускати до участі у проєктах треті держави. Основною умовою є те, що учасники з-за меж Євросоюзу принесуть проєкту "значну додану вартість".

Програма PESCO була узгоджена лідерами ЄС в грудні 2017 роки після рішення Великої Британії вийти з Євросоюзу і російської анексії Криму в 2014 році.

Флагманська оборонна програма ЄС спрямована на те, щоб допомогти блоку спільно фінансувати, розвивати і розгортати збройні сили.