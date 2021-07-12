Реализация ряда проектов в рамках оборонной программы ЕС задерживается - СМИ

В ЕС сообщили о задержке с реализацией ряда проектов в рамках программы европейского военного сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Программа, известная как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), объединяет 25 стран-членов ЕС, которые работают в меньших группах над 46 совместными проэктами. Проекты охватывают сушу, море, воздух, космос и киберпространство и варьируются от использования беспилотников для морского надзора к обучению разведки.

Но через три с половиной года после того, как лидеры ЕС запустили PESCO, много проектов все еще находятся в начальной стадии, а значительная часть отстает от графика, свидетельствует годовой отчет.

Документ, который объединяет отчеты о ходе всех 46 проектов PESCO, является напоминанием о том, что, несмотря на разговоры некоторых лидеров и чиновников ЕС о достижении "стратегической автономии", усилием блока в военной сфере еще предстоит преодолеть много препятствий.

В документе на 115 страниц, подготовленном секретариатом PESCO и направленном странам-членам в прошлом месяце, отмечается, что зафиксировано задержки 15 проектов по сравнению с их первоначальными сроками. В шести случаях причиной задержки называется пандемия коронавируса. В других случаях конкретная причина не упоминается.

Дипломаты ЕС признают, что PESCO сталкивается с проблемами. Но другие дипломаты отмечают, что проекты еще на ранних стадиях и утверждают, что направление движения важнее скорости. "Важно то, что поезд покинул станцию", - сказал дипломат.

Проект PESCO - это стратегическая платформа, обеспечивающая быстрое и беспрепятственное перемещение войск по всему ЕС, будь то железнодорожным, автомобильным, воздушным или морским транспортом.

К проекту присоединились 25 из 27 государств ЕС. В ноябре 2020 ЕС согласился допускать к участию в проектах третьи государства. Основным условием является то, что участники из-за пределов Евросоюза принесут проекту "значительную добавленную стоимость".

Программа PESCO была согласована лидерами ЕС в декабре 2017 года после решения Великобритании выйти из Евросоюза и российской аннексии Крыма в 2014 году.

Флагманская оборонная программа ЕС направлена на то, чтобы помочь блоку совместно финансировать, развивать и развертывать вооруженные силы.