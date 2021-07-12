Прем’єр Грузії замість відставки заявив про спробу "змови проти держави"
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав події останніх днів "черговою невдалої спробою змови проти держави".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
"Змова антидержавних і антицерковних сил не відбулася і ніколи не відбудеться в нашій країні", - зазначив він.
Говорячи про смерть телеоператора Александра Лашкарава, Гарібашвілі сказав, що всі особи, які брали участь в насильстві, будуть покарані.
Прем'єр-міністр не повинен подавати у відставку, заявив депутат більшості парламенту Грузії Михаїл Кавелашвілі, відгукуючись на події, що відбулися в Тбілісі 5-6 липня і смерть оператора Лексо Лашкарава.
За його словами, відповідальність за реагування на ці події взяло на себе МВС і потрібно дочекатися слідства і того, наскільки воно буде адекватним.
Нагадаємо, що біля будівлі парламенту з учорашнього дня проходить акція журналістів з вимогою відставки прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі. Час для відставки йому було дано до сьогоднішнього полудня.
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