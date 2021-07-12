Премьер Грузии вместо отставки заявил о попытке "заговора против государства"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал события последних дней "очередной неудачной попыткой заговора против государства".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не произойдет в нашей стране", - отметил он.

Говоря о смерти телеоператора Александра Лашкарава, Гарибашвили сказал, что все лица, принимавшие участие в насилии, будут наказаны.

Премьер-министр не должен подавать в отставку, заявил депутат большинства парламента Грузии Михаил Кавелашвили, откликаясь на события, произошедшие в Тбилиси 5-6 июля и смерть оператора Лексо Лашкарава.

По его словам, ответственность за реагирование на эти события взяло на себя МВД и нужно дождаться следствия и того, насколько оно будет адекватным.

Напомним, что у здания парламента со вчерашнего дня проходит акция журналистов с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Время для отставки ему было дано до сегодняшнего полудня.

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