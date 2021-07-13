У Франції загорівся автобус з чотирма десятками підлітків з Бельгії

Автобус, в якому перебувало більше сорока бельгійських підлітків, загорівся у ніч з понеділка на вівторок у Верхній Луарі, на південному сході Франції, але водій встиг евакуювати транспортний засіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання La Montagne.

"Автобус згорів повністю, але серед молодих людей постраждалих немає", - повідомили пожежники у вівторок вранці.

Пожежа виникла, коли автобус, який повертався з Іспанії, їхав по трасі A75. Водій встиг з'їхати з автостради в Лемд-сюр-Алланьйон, на північ від Бріуда, щоб зупинити транспортний засіб і вивести групу з 42 підлітків та їхніх супутників.

Зазначається, що всі речі пасажирів згоріли. У вівторок за ними мали прислати інший автобус, який відвезе їх до Бельгії.

Всього в автобусі перебувала 51 особа, включно з 42 підлітками.

Причини пожежі у транспортному засобі невідомі.