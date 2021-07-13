Во Франции загорелся автобус с четырьмя десятками подростков из Бельгии

Автобус, в котором находилось более сорока бельгийских подростков, загорелся в ночь с понедельника на вторник в Верхней Луаре на юго-востоке Франции, но водитель успел эвакуировать транспортное средство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание La Montagne.

"Автобус сгорел полностью, но среди молодых людей пострадавших нет", - сообщили пожарные во вторник утром.

Пожар возник, когда автобус, возвращавшийся из Испании, ехал по трассе A75. Водитель успел съехать с автострады в ЛЭМД-сюр-Алланьйон, к северу от Бриуд, чтобы остановить транспортное средство и вывести группу из 42 подростков и их спутников.

Отмечается, что все вещи пассажиров сгорели. Во вторник за ними должны прислать другой автобус, который отвезет их в Бельгию.

Всего в автобусе находился 51 человек, включая 42 подростков.

Причины пожара в транспортном средстве неизвестны.