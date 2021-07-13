У Франції визначили дати президентських виборів

Президентські вибори у Франції відбудуться 10 і 24 квітня 2022 року.

Про це у вівторок оголосив представник французького уряду Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Перший тур виборів пройде в неділю, 10 квітня, другий тур відбудеться за два тижні - 24 квітня.

Атталь також повідомив, що парламентські вибори в країні пройдуть 12 і 19 червня.

Оскільки чинний президент Франції Еммануель Макрон офіційно став главою держави 14 травня 2017 року, передача влади наступнику або початок його другої президентської каденції повинні відбутися найпізніше 13 травня 2022 року.

Нагадаємо, на місцевих виборах у червні 2021 року, які розглядають як певний "маркер" настроїв перед президентськими виборами, партія Макрона "Вперед, Республіко" серйозно відстала від конкурентів.

Водночас, ультраправі, лідерка яких Марін Ле Пен вважається головною конкуренткою Макрона на майбутніх президентських виборах, також набрали менше голосів, ніж очікували.

Читайте також: "Ефект Зеленського", щоб перемогти Макрона: чого чекати від виборів у Франції.