Во Франции определили даты президентских выборов

Президентские выборы во Франции состоятся 10 и 24 апреля 2022 года.

Об этом во вторник объявил представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Первый тур выборов пройдет в воскресенье, 10 апреля, второй тур состоится через две недели - 24 апреля.

Атталь также сообщил, что парламентские выборы в стране пройдут 12 и 19 июня.

Поскольку действующий президент Франции Эммануэль Макрон официально стал главой государства 14 мая 2017 года, передача власти преемнику или начало его второй президентской каденции должны состояться самое позднее 13 мая 2022 года.

Напомним, на местных выборах в июне 2021 года, которые рассматривают как маркер настроений перед президентскими выборами, партия Макрона "Вперед, Республика" серьезно отстала от конкурентов.

В то же время, ультраправые, лидерка которых Марин Ле Пен считается главной конкуренткой Макрона на предстоящих президентских выборах, также набрали меньше голосов, чем ожидали.

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