Кінотеатр на півдні Франції визнали найстарішим у світі

Французький кінотеатр "Едем", де показували перші фільми братів Люм'єр, увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший діючий кінотеатр у світі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство AFP.

Кінотеатр був відкритий 132 роки тому, він розташований у місті Ла-Сьота в регіоні Прованс недалеко від Марселя.

"Це викликає сильні емоції, адже все своє життя я бачила, як моя родина бореться за те, щоб "Едем" продовжував жити", - прокоментувала подію директор кінотеатру і правнучка його історичних власників Марі-Лор Сміловичі.

Відкритий 15 червня 1889 року в невеликому середземноморському порту, де в той час проживали всього 12 000 жителів, "Едем" спершу використовували для проведення театральних вистав, концертів, спортивних матчів і греко-римської боротьби.