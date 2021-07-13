Французский кинотеатр "Эдем", где показывали первые фильмы братьев Люмьер, вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый действующий кинотеатр в мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AFP.

Кинотеатр был открыт 132 года назад, он расположен в городе Ла-Сьота в регионе Прованс недалеко от Марселя.

"Это вызывает сильные эмоции, ведь всю свою жизнь я видела, как моя семья борется за то, чтобы "Эдем" продолжал жить", - прокомментировала событие директор кинотеатра и правнучка его исторических владельцев Мари-Лор Смиловичи.

Открытый 15 июня 1889 года в небольшом средиземноморском порту, где в то время проживали всего 12 000 жителей, "Эдем" сначала использовали для проведения театральных представлений, концертов, спортивных матчей и греко-римской борьбе.