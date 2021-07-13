У Чехії одна людина загинула і шість потрапили у лікарню внаслідок інциденту під час рафтингу

У Чехії одна людина загинула і ще шестеро потрапили у лікарню внаслідок інциденту під час рафтингу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Інцидент стався у Богемії біля міста Чеський Штернберк вдень 13 липня. Люди сплавлялися по річці Сазава.

За попередньою інформацією, перший рафт із шістьома людьми, серед яких були і неповнолітні, біля плотини зачепився за якусь перешкоду і перекинувся. Їм на допомогу стрибнув 29-річний чоловік з іншого рафту, але у підсумку сам загинув.

Речниця рятувальної служби розповіла, що шістьох людей госпіталізували, в тому числі двох - гелікоптерами, вони у стабільному стані.

Плотина, біля якої сталось нещастя, вважається однією з найбільш важкопрохідних в країні через швидку течію і вузький прохід. Якщо перекинутися біля неї, вибратись без сторонньої допомоги дуже важко.