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В Чехии один человек погиб и шесть попали в больницу в результате инцидента во время рафтинга

Вторник, 13 июля 2021, 17:28

В Чехии один человек погиб и еще шестеро попали в больницу в результате инцидента во время рафтинга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Инцидент произошел в Богемии возле города Чешский Штернберк днем ​​13 июля. Люди сплавлялись по реке Сазава.

По предварительной информации, первый рафт с шестью людьми, среди которых были и несовершеннолетние, возле плотины зацепился за какое-то препятствие и перевернулся. Им на помощь прыгнул 29-летний мужчина с другого рафта, но в итоге сам погиб.

 

Спикер спасательной службы рассказала, что шестерых человек госпитализировали, в том числе двух - вертолетами, они в стабильном состоянии.

Плотина, возле которой произошло несчастье, считается одной из самых труднопроходимых в стране из-за быстрого течения и узкого прохода. Если перевернуться возле нее, выбраться без посторонней помощи очень трудно.

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