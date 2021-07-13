"Задля Лексо": у Грузії ЗМІ на 10 хвилин зупинили мовлення у пам'ять про загиблого журналіста

Сотні журналістів прийшли на прощання з оператором телекомпанії "Пірвелі" Александром (Лексо) Лашкарава, який помер після побиття противниками ЛГБТ-прайду і смерть якого вже спричинила машстабні протести.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Десять телеканалів та кілька радіостанцій о 15-00 на десять хвилин зупинили ефір. На їхніх екранах в цей час відображався лише напис "задля Лексо".

Біля домівки Лашкарава оператори-колеги влаштували коридор з телекамер з опущеними об’єктивами. Біля входу до будинку поставили меморіал з його фотографією і розбитою камерою.

Журналісти, які взяли слово під час церемонії прощання, вимагали від уряду суворо покарати всіх осіб, які брали участь у нападах на журналістів 5-6 червня.

Окремі промовники зауважили, що досі лише президентка Саломе Зурабішвілі особисто відвідала родину оператора і висловила співчуття, а на похорон ніхто з топ-посадовців "не посмів" прийти.

36-річний Лексо Лашкарава був одним з 53 журналістів, яких побили противники ЛГБТ-прайду 5 червня. Як розповіла колега-журналістка з "Пірвелі", на них напали під час висвітлення погрому офісу громадської організації "Сірцхвіліа", причетної до організації прайду. За її словами, лежачого Лашкарава били ногами близько 20 людей.

Лашкарава після побиття отримав переломи лицевих кісток і струс мозку та після операції кілька днів провів у лікарні. Потім його виписали, вирішивши, що загрози для життя вже немає, але на шостий день він помер.

В МВС почали поширювати версію, що несподівана смерть оператора нібито зумовлена передозуванням наркотиків, які йому спершу призначили як знеболююче. Колеги Лашкарава заявили, що не довіряють офіційній експертизі.

За інформацією "Эхо Кавказа", наразі відомо про затримання двох підозрюваних у побитті оператора.

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