"Ради Лексо": в Грузии СМИ на 10 минут остановили вещание в память о погибшем коллеге
Сотни журналистов пришли на прощание с оператором телекомпании "Пирвели" Александром (Лексо) Лашкарава, который умер после избиения противниками ЛГБТ-прайда и смерть которого уже вызвала масштабные протесты.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".
Десять телеканалов и несколько радиостанций в 15-00 на десять минут остановили эфир. На их экранах в это время отображался только надпись "Ради Лексо".
Возле дома Лашкарава операторы-коллеги устроили коридор из телекамер с опущенными объективами. У входа поставили мемориал с его фотографией и разбитой камерой.
Журналисты, которые взяли слово во время церемонии прощания, требовали от правительства строго наказать всех лиц, участвовавших в нападениях на журналистов 5-6 июня.
Отдельные выступающие отметили, что до сих пор только президент Саломе Зурабишвили лично посетила семью оператора и выразила сочувствие, а на похороны никто из топ-чиновников "не посмел" прийти.
36-летний Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, которых избили противники ЛГБТ-прайда 5 июня. Как рассказала коллега-журналистка из "Пирвели", на них напали во время освещения погрома офиса общественной организации "Сирцхвилиа", причастной к организации прайда. По её словам, лежащего Лашкарава били ногами около 20 человек.
Лашкарава получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга и после операции несколько дней провел в больнице. Затем его выписали, решив, что угрозы для жизни уже нет, но на шестой день он умер.
В МВД начали распространять версию, что неожиданная смерть оператора якобы обусловлена передозировкой наркотиков, которые ему сначала назначили как обезболивающее. Коллеги Лашкарава заявили, что не доверяют официальной экспертизе.
По информации "Эхо Кавказа", пока известно о задержании двух подозреваемых в избиении оператора.
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