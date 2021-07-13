"Ради Лексо": в Грузии СМИ на 10 минут остановили вещание в память о погибшем коллеге

Сотни журналистов пришли на прощание с оператором телекомпании "Пирвели" Александром (Лексо) Лашкарава, который умер после избиения противниками ЛГБТ-прайда и смерть которого уже вызвала масштабные протесты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Десять телеканалов и несколько радиостанций в 15-00 на десять минут остановили эфир. На их экранах в это время отображался только надпись "Ради Лексо".

Возле дома Лашкарава операторы-коллеги устроили коридор из телекамер с опущенными объективами. У входа поставили мемориал с его фотографией и разбитой камерой.

Журналисты, которые взяли слово во время церемонии прощания, требовали от правительства строго наказать всех лиц, участвовавших в нападениях на журналистов 5-6 июня.

Отдельные выступающие отметили, что до сих пор только президент Саломе Зурабишвили лично посетила семью оператора и выразила сочувствие, а на похороны никто из топ-чиновников "не посмел" прийти.

36-летний Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, которых избили противники ЛГБТ-прайда 5 июня. Как рассказала коллега-журналистка из "Пирвели", на них напали во время освещения погрома офиса общественной организации "Сирцхвилиа", причастной к организации прайда. По её словам, лежащего Лашкарава били ногами около 20 человек.

Лашкарава получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга и после операции несколько дней провел в больнице. Затем его выписали, решив, что угрозы для жизни уже нет, но на шестой день он умер.

В МВД начали распространять версию, что неожиданная смерть оператора якобы обусловлена ​​передозировкой наркотиков, которые ему сначала назначили как обезболивающее. Коллеги Лашкарава заявили, что не доверяют официальной экспертизе.

По информации "Эхо Кавказа", пока известно о задержании двух подозреваемых в избиении оператора.

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