В ЄС попередили Грузію про проблеми з макрофіном через призначення суддів

В ЄС заявили, що призначення суддів Верховного суду Грузії всупереч закликам Євросоюзу переглянути процес призначення може поставити під загрозу макрофінансову допомогу для Тбілісі.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Парламент Грузії призначив у понеділок шість суддів Верховного суду, незважаючи на заклики Європейського Союзу зробити паузу та переглянути процес призначення, щоб привести його у відповідність до європейських стандартів.

"Призначення суперечать ключовим положенням Угоди від 19 квітня, які вимагають призупинити всі поточні призначення, повністю виконати всі рекомендації, зроблені Венеціанською комісією, і загалом збільшити незалежність, підзвітність та якість системи правосуддя в широкому, всеохоплюючому та кроспартійному процесі реформ" - йдеться у заяві.

В ЄС нагадали, що перегляд процесу відбору суддів Верховного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії також є взаємоузгодженою умовою для виплати Грузії другого траншу макрофінансової допомоги ЄС за її поточною програмою, і останні події можуть негативно вплинути на це.

"Отже, голосування є втраченою можливістю для влади Грузії довести свою прихильність до справжньої та всебічної реформи судової влади. Ці події несуть за собою шкоду незалежності судочинства та довірі громадськості" - йдеться у заяві.

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